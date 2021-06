Smrtna nesreča na avtocesti A4

Nesreča, zaradi katere so malo pred 16. uro zaprli avtocesto A4 med Portogruarom in San Stinom v smeri Benetk, je žal terjala človeško življenje. Umrl je voznik avtomobila, belega fiata punto. Iz še neznanih vzrokov je silovito trčil v tovornjak, ki je vozil pred njim in se deloma zaril pod njegovo ogrodje. V trenutku nesreče ni bilo zastojev ali upočasnitev prometa, poroča družba Autovie Venete.

Na kraju so reševalci službe 118, gasilci in osebje družbe Autovie Venete.

Odsek avtoceste A4 med vozliščem pri Portogruaru in San Stinom v smeri Benetk je še zaprt. Za voznike iz smeri Trsta je obvezen izvoz pri Portogruaru. Zaprt je tudi razcep med avtocestama A28 in A4 v smeri Benetk.