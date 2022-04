Na avtocesti A4 med Cessaltom in San Stinom se je davi ob zori pripetila smrtna nesreča. Voznik avtomobila je trčil v tovornjak s priklopnikom, ki je pripeljal s počivališča Calstorta jug in zavijal na avtocesto, pri čemer je bil hudo poškodovan in je na kraju umrl. Na kraju so bili policisti, gasilci, reševalci službe 118 in osebje družbe Autovie Venete. Posledice nesreče so ob 8.30 odpravili. Kljub nesreči, ni bilo občutnejših zastojev v prometu.