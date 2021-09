Smrtna nesreča na avtocesti A4

Malo po 18. uri se je na avtocesti A4 pri San Donaju v smeri Trsta pripetila smrtna nesreča. Umrl je voznik tovornjaka, ki je trčil v tovornjak s priklopnikom.

Do nesreče je prišlo na odseku, kjer so zaradi posledic druge nesreče, do katere je prišlo okrog 16. ure, nastajale daljše kolone. Tovornjak je izgubil tovor petih enotonskih železnih kolutov in je bil promet dalj časa ustavljen.

O 10-kilometrskih zastojih na omenjenem odseku so pred prizoriščem nesreče opozarjali elektronski panoji. Družba Autovie Venete je nato uredila promet po varnostnem pasu ter obvoz z avtoceste A27 na avtocesto A28.

Na kraju so reševalci službe 118, gasilci, policija in osebje družbe Autovie Venete.