Smrtna nesreča na avtocesti A4

Na avtocesti A4 se je ob 7.30 med krajem San Stino di Livenza in Portogruarom v smeri proti Trstu pripetila prometna nesreča, v kateri je življenje izgubila ena oseba. V nesrečo sta bila vpletena tovornjak z ljubljansko registrsko tablico in kombi, ki je iz še nepojasnjenih vzrokov treščil v tovornjak pred seboj. Kabina kombija je bila po trku, v katerem je umrl voznik slednjega, povsem uničena.

Avtocestni odsek so nemudoma zaprli, na kraj je prihitel rešilec z zdravstvenim osebjem, policisti, gasilci in osebje družbe Autovie Venete, ki upravlja avtocesto A4. Za promet so uredili obvoz po sosednji lokalni cesti, zaradi česar je prihajalo do občasnih zastojev, okrog 10. ure, ko so s cestišča odpravili posledice nesreče, pa so avtocesto ponovno odprli.