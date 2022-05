Na avtocesti A23 v bližini izvoza Videm jug se je v smeri proti Palmanovi malo po 13.30 pripetila smrtna nesreča. Avtomobil je iz neznanih vzrokov zapeljal z vozišča in močno trčil v varnostno ograjo, pri čemer je voznik utrpel hude poškodbe in je bil na kraju mrtev. Potnik je bil poškodovan. Na kraju so reševalci, gasilci in osebje družbe Autovie Venete. Promet v smeri vozlišča pri Palmanovi je upočasnjen zaradi odpravljanja posledic nesreče.