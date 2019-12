Smrtna nesreča na primorski avtocesti

S koprske Policijske uprave so sporočili, da so bili nekaj minut pred 6. uro obveščeni o hujši prometni nesreči na primorski avtocesti po Postojni v smeri proti Razdrtem.

Pred počivališčem Studenec je 57-letni bolgarski voznik tovornjaka ugotovil, da ima težave z motorjem vozila in je zato zapeljal proti odstavnem pasu v desno. V tem, ko bil že na pol na odstavnem pasu, je po desnem voznem pasu pripeljal 28-letni slovenski voznik tovornega vozila slovenskih registrskih številk, in z desnim delom vozila trčil v zadnji levi del vozila pred seboj. Za tem je po desnem voznem pasu pripeljal 65-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz Celja, in trčil v zadnji del drugega priklopnega vozila. Po trčenju je šel voznik osebnega vozila na desno stran avtomobila pomagati trem sopotnicam, ki so bile lažje poškodovane.

V istem trenutku pa je po desnem voznem pasu pripeljal voznik manjšega vozila za prevo zoseb, ki zaradi neprilagojene hitrosti ni mogel pravočasno ustaviti, prav tako pa ni mogel zapeljati v levo, saj je po prehitevalnem pasu potekal promet. Zato se je 46-letni voznik, pripadnik Slovenske vojske, odločil, da bo zavil v desno na odstavni pas, kjer pa je trčil v voznika osebnega avtomobila, ki je izven vozila pomagal sopotnicam. Za tem trčenjem je vozil naprej po odstavnem pasu in trčil v zadnji del prikolice prvega okvarjenega tovornega vozila. Voznik osebnega avtomobila iz Celja, ki je v času nesreče bil izven vozila, je na kraju umrl.

28-letnega voznika drugega tovornega vozila čaka plačilni nalog zaradineprilagojene hitrosti, 46-letnega voznika kombija pa bodo ovadili zaradipovzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so še pojasnili naPolicijski uprave Koper.