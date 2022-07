Smrtna nesreča na primorski avtocesti

Na primorski avtocesti je sinoči pri uvozu za Postojno v smeri proti Ljubljani v prometni nesreči izgubil življenje 68-letni moški iz Logatca. Policisti, ki so bili o nesreči obveščeni ob 18.34, so na kraju ugotovili, da je osebni avtomobil toyota CHR s pripetim priklopnikom zapeljal preblizu desnega roba avtoceste in trčil v odbojno ograjo. Voznik je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče. V vozilu sta bila še 70-letni sopotnik, ki se je lažje telesno poškodoval in 66-letna žena pokojnega, ki je utrpela hujše poškodbe in so jo s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Zaradi ogleda in reševanja je bila primorska avtocesta v smeri Ljubljane zaprta do 21. ure. Nastal je 5 km dolg zastoj.