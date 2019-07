Na koprskem podeželju, v vasi Bonini, se je popoldne zgodila tragedija. Ob 15.31 je v drevo, nato pa še v 48-letnega moškega, ki je bil v bližini, zadela strela, poročajo Primorske novice. Čeprav so na pomoč pri oživljanju priskočili domačini in nato reševalci nujne medicinske pomoči, je oseba umrla, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Nesreča se je zgodila v Boninih v občini Koper ob 15.31 med močno nevihto s številnimi strelami.