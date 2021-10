65-letna ženska iz Avstrije je v poznih jutranjih urah padla na poti 622, ki se spušča z vrha Špika Hude police na Videmskem. Pohodnico so spremljale štiri osebe, ena je poklicala reševalce. Na območje nesreče (na višini približnih 2.200 metrov) so s helikopterjem prišli zdravstveni delavci, finančna uprava in gorski reševalci. Z njimi je bil tudi zdravnik, ženski ni mogel nikakor pomagati.