Smrtno se je ponesrečil v bližini reke Tolminke

Novogoriški policisti in gorski reševalci GRS Tolmin so nekaj minut po polnoči v bližini reke Tolminke na območju Čadrga našli mrtvo osebo. Gre za 55-letnega moškega z območja Celja, ki so ga svojci pozno sinoči pogrešali. Stekla je reševalna akcija, ki se je zaključila s tragičnim epilogom. Policisti so ugotovili, da se včeraj ob 16.30 odpravil od hiše na območju Čadrga in odšel v smeri brvi čez reko Tolminko, kjer je imel v bližini parkiran avtomobil. Pri hoji po zelo strmem odseku steze navzdol, približno 150 metrov pred brvjo, mu je na spolzkem delu steze z razmočeno zemljo, prekrito z listjem in prepredeno s koreninami, zdrsnilo. 55-letnik je omahnil na strm prepadni del pod stezo, po katerem je po približno 50 metrih drsenja in padanja po strmem pobočju pristal na prodnatem delu ob reki Tolminki, nedaleč stran od njegovega avtomobila. Na kraju je odlegel poškodbam. O tragičnem dogodku je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici). Policisti bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.