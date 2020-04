Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da je smrtnost covida-19 desetkrat višja kot pri prašičji gripi H1N1, ki je leta 2009 povzročila pandemijo. WHO je ob tem pozvala, naj bo morebitna odprava ukrepov za zajezitev pandemije novega koronavirusa počasna.

"Vemo, da se covid-19 hitro širi in vemo, da je smrtonosen, desetkrat bolj kot pandemija gripe leta 2009," je dejal direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na dnevnem virtualnem brifingu v Ženevi.

Kot je dodal, bo za popolno ustavitev širjenja novega virusa potrebno varno in učinkovito cepivo. "Naša globalna povezanost pomeni, da se bo tveganje za ponoven vnos in pojav covida-19 nadaljevalo," je pojasnil.

WHO je sicer danes na svoji spletni strani objavila, da za zdaj ni dokazov o tem, da bi cepivo proti tuberkulozi ljudi ščitilo pred okužbo z novim koronavirusom. Potekata dve klinični raziskavi, ki se ukvarjata s tem vprašanjem, in WHO bo ocenila rezultate, ko bodo na voljo. Do takrat pa ne priporoča cepljenja proti tuberkulozi za preprečevanje covida-19, so dodali.