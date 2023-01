Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes dopoldne posredovali na višarski progi Di Prampero, kjer se je huje poškodoval smučar. Med padcem je utrpel poškodbe obraza. Prvo pomoč so mu nudili reševalci na smučiščih, nato je priletel helikopter. Prepeljali so ga v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo.