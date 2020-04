Smučarji zabavljači jim niso več všeč

Smučarsko središče Ischgl na avstrijskem Tirolskem, ki je bilo eno žarišč novega koronavirusa, bo po koncu epidemije spremenilo svojo usmeritev, da bi privabilo predvsem petične goste. Umakniti se hoče namreč od oznake »smučarsko zabavišče« ali »alpska Ibiza«. S smučarskim središčem je neposredno in posredno povezanih več kot 800 primerov okužb v Avstriji, še več sto (če ne tisoč) pa tudi z okužbami v drugih državah, kamor so turisti »izvozili« okužbo. Gre za pravi škandal, ki bo, mimo vsega, tudi finančno drago stal Tirolsko in Avstrijo, saj je že več okuženih smučarjev vložilo kazenske in odškodninske tožbe, češ da so pristojne oblasti v strahu pred izgubo zaslužka in begom gostov prikrivale širjenje epidemije.

»Preiskali bomo dogajanje v preteklih letih, in če bo to potrebno, naredili spremembe,« je po poročanju britanskega Guardiana, ki ga povzema RTV Slovenija, dejal župan Ischgla Werner Kurz, potem ko se je v kraju po več kot mesecu dni končala karantena. Ob tem je dejal, da je oznaka smučarsko zabavišče nepoštena, saj je nudenje različne zabave le del ponudbe. Je pa dejal, da se bo z lokalnimi turističnimi ponudniki pogovoril o potrebnih spremembah.