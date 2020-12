Na Kraški planoti so se padavine okrepile in so se vremenske razmere ob močni burji zaostrile, ki jo je lepo zajel v objektiv naš fotograf Damjan Balbi. Temperature so vse okrog ledišča, ponekod pod ničlo, kot denimo v Bazovici (na posnetku), kjer se je tanjša plast ledu pojavila tudi na tamkajšnjem kalu.