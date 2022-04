Sneg občutno pobelil tudi vrhove Benečije

Ob koči na Solarjih pod Kolovratom v Benečiji, v občini Dreka, so danes namerili 25 centimetrov novozapadlega snega. Možno pa, da se bo snežna odeja v prihodnjih urah ob novih padavinah še odebelila. Za jutri (nedelja, 3. aprila) napovedani tradicionalni pohod na Kolovrat zaradi neugodnih razmer odpade, so napovedali organizatorji. Koča na Solarjih je na nadmorski višini 950 metrov. Močno snežilo je tudi na Matajurju.

Sneg je dodobra pobelil ves gorski svet v FJK in v Sloveniji. Padlo ga je več decimetrov, v gorah so razmere povsem zimske. Ob padavinah, ki se bodo še pojavljale v prihodnjih urah, je pričakovati, da bo ponekod lahko snežna odeja dosegla debelino do okrog pol metra.