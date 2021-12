Sneg rahlo pobelil nekatere predele Krasa

V vzhodnih predelih Kraške planote je v zgodnjih popoldanskih urah prehodno rahlo snežilo. Gre za nepričakovane padavine, ki so se pojavile, v sicer rahli obliki, pod višinskim anticiklonskim grebenom predvsem iz nižje oblačnosti in ob delnem pronicanju hladnega severnega zraka, ki se ravnokar spušča proti Balkanu, kar je delno povečalo nestanovitnost. Nastala je tako zadostna zmes vlažnega zraka v nižjih slojih in hladnega v višjih. Rahlo snežilo je zlasti v Gročani ter v vzhodnih predelih Krasa, v Gročani je komajda pobelilo pokrajino.

Rahle padavine se bodo v prihodnjih urah povečini zaključile.

V prihodnjih dneh se bo v nižjih slojih vse bolj kopičil vlažen zrak, v soboto pa bo naše kraje dosegla solidna atlantska vremenska fronta.

Jutri in v četrtek bo povečini zmerno do pretežno oblačno. Jutri bo zapihala burja. Zlasti noči bodo mrzle.

V petek in soboto bo od jugozahoda pritekal zelo vlažen zrak, v soboto pa bo naše kraje tudi dosegla solidna vremenska fronta.

Oba dneva bo oblačno in deževno, več padavin bo v soboto, ko bodo lahko ponekod obilne. Topleje bo.