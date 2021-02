Sneg se bo talil

Ob otoplitvi, ki se bo v gorah v prihodnjih dneh stopnjevala, se bo sneg marsikje talil. Ničta izoterma se bo v nedeljo dvignila nad 3000 metrov. Tudi nočne temperature bodo marsikje v gorskem svetu ostajale nad ničlo, čez dan pa se bo živo srebro lahko dvigalo do okrog 7 stopinj Celzija. K temu bodo pripomogli tudi sončni žarki, ki bodo segrevali zasnežena tla, saj bo vreme v gorah, za razliko od nižinskega sveta, v prihodnjih dneh povečini precej sončno ali kvečjemu zmerno oblačno.

Otoplitev bo šele v prihodnjem tednu zajela nižine, kjer se trenutno ob veliki stanovitnosti zadržuje plast vlažnega in razmeroma mrzlega zraka. Do torka bo tako v nižinah povečini oblačno in vlažno z morebitnim občasnim rosenjem, v gorah pa bo precej sonca in bo iz dneva v dan topleje. V drugi polovici prihodnjega tedna se bo občutno otoplilo tudi v nižinah in ob morju, dnevne temperature bodo ob sončnem vremenu presegale 15 stopinj in se bodo ponekod morda dotaknile 20 stopinj Celzija.