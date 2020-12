Sneženje se bo marsikje okrepilo (foto)

V jutranjih urah so se po pričakovanjih ob približevanju sredozemskega ciklona začele pojavljati padavine, ki se od juga širijo proti ostalim predelom dežele. Na Kraški planoti in v višjih predelih Trsta v glavnem rahlo sneži, ponekod je sneženje zmerno, ob morju povečini dežuje. Temperature so na Kraški planoti okrog ničle, najnižjo temperaturo je deželna meteorološka opazovalnica ob 8.00 namerila na Katinari, kjer se je živo srebro spustilo nekaj desetink stopinje Celzija pod ničlo. V Gorici in ponekod na Tržaškem poročajo o ledenem dežju. V Tržaškem zalivu piha močna burja, ki dosega hitrost okrog 90 km/h. Ponekod nastaja led.

Ceste so bile na Tržaškem ob 8.30 povsod prevozne, so nam povedali mestni redarji, nekaj manjših težav je bilo zaradi ledu na Trsteniku.

Na Goriškem se ob ledenem dežju ponekod na cestah nabirata brozga ali manjša plast ledu in so zato mestoma spolzke. Redarji pozivajo voznike, naj prilagodijo hitrost.

Padavine se bodo v prihodnjih urah okrepile in širile proti ostalim predelom dežele. Snežilo bo lahko tudi v nižinah. Sredi dneva ali v prvih popoldanskih urah bodo padavine za krajši čas ponekod oslabele in se nato znova, občutneje, okrepile. Temperatura se bo po pričakovanjih popoldne ali zvečer rahlo zvišala, posledično se bo nekoliko dvignila tudi meja sneženja. Nad okrog 300-400 metrov višine bo predvidoma še snežilo. Kjer bodo zadostno nizke temperature še vztrajale, bo sneženje močno. Ponekod bo lahko padal tudi ledeni dež, ali se bo dež ob dotiku tal spremenil v led. Mestoma v višjih predelih ni izključen nastanek poledice.

Padavine se bodo nadaljevale tudi v nočnih urah in jutri zjutraj ali dopoldne povečini oslabele in ponehale.