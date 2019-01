Snežinke niso nemogoče

Anticiklon nam v teh dneh zagotavlja stanovitno vreme. Ob pronicanju nekoliko bolj vlažnega zraka bo sicer od danes do ponedeljka več zmerne oblačnosti. Vse pa se bo dogajalo ob visokem zračnem tlaku in brez omembe vrednih poslabšanj ob prevladujočem umirjenem vremenu. V ponedeljek bo sicer že nekoliko bolj vlažno in oblačno. V torek bo predvidoma prišlo do spremembe.

Alpski greben te dni ob izraziti severni vremenski sliki odigrava ključno vlogo. V osrednjih in severnih alpskih predelih se namreč zaustavlja in vzpenja mrzel severni zrak in se ponekod pojavlja močno sneženje, obratno pa na južni zavetrni strani Alp prevladuje dokaj umirjena vremenska slika, med drugim niti ne ob prenizkih temperaturah, kajti najbolj mrzel zrak je deloma preskočil naše nižinske predele.

Do spremembe bo prišlo, kot kaže, v torek. Globok ciklon, ki bo nastal nedaleč ob Islandije, se bo namreč pomaknil proti vzhodu in zajel severne predele Nemčije ter del Skandinavije. Hkrati se bo nad osrednjimi evropskimi predeli poglabljala nova višinska dolina z bolj vlažnim severnim zrakom, ki bo dosegla alpski greben. Vlažen zrak bo uspel preiti Alpe in bo vsaj deloma vplival tudi na vreme pri nas. Če bo spust severnega zraka zadosten, bo prehodno nastal ciklon nad italijanskim polotokom.

V torek se bo vreme prehodno poslabšalo. Oblačno bo z občasnimi rahlimi krajevnimi padavinami. Vmes ne gre izključiti kakšne morebitne posamezne plohe. Za zdaj kaže, da količine, kjer sploh bodo, bodo skromne. Meja sneženja bo segala do nadmorske višine kakih 300 do 500 metrov. Snežinke tudi ponekod pri nas niso ravno nemogoče. V noči na sredo in sprva v sredo se bo nadaljevalo podobno vreme, medtem ko naj bi v sredo čez dan prišlo do postopnega izboljšanja.