Okrog 12. ure je snežni plaz zasul smučarsko progo v Ravasclettu. Sprožil naj bi se na t.i. območju »gjalinar«. Drsel je do smučišča nad vmesno postajo žičnice. Na kraj so prihiteli gorski reševalci z reševalnimi psi, reševalci finančnih policistov in gasilci.

Po prvih podatkih kaže, da ni bilo poškodovanih. Lastnike avtomobilov, ki so parkirani na trgu, so že vse našli. Reševalci vsekakor pregledujejo kraj in odstranjujejo posledice plazu, ki je zasul območje široko kakih osemdeset metrov in dolgo okrog sto metrov.