Sobota v glavnem sončna, v nedeljo zvečer poslabšanje

Vremenska slika se bo jutri umirila. Prevladovalo bo sončno vreme z zmerno oblačnostjo, zapihala bo šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 14 stopinj Celzija.

V nedeljo čez dan se bo oblačnost postopno povečala. Večji del dneva bo prevladovalo suho vreme, popoldne ali zvečer pričakujemo prve padavine. Burja bo ponehala, zapihal bo jugo.

V noči na ponedeljek in v ponedeljek se bodo pojavljale zmerne do ponekod močne padavine. Zapihala bo zmerna do močna burja, v ponedeljek se bo temperatura spuščala. Padavine bodo popoldne oslabele in povečini ponehale.

V torek bo sončno, pihala bo burja, najnižje nočne temperature bodo povečini le malo nad lediščem, najvišje dnevne pa pod 10 stopinjami Celzija.