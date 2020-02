Sodišče Slovencu oprostilo »ročno« dvojezičnost v Selah

Deželno sodišče v Celovcu je danes dokončno oprostilo 86-letnega koroškega Slovenca obtožb poškodovanja družbene lastnine, ker je na krajevno tablo poleg avstrijskega napisa Sielach nalepil še napis v slovenščini Sele. Sodišče ga je obtožb prvič oprostilo že marca lani, a se je tožilstvo na to pritožilo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Vas Sele leži v občini Žitara vas oziroma Sittersdorf. Ta je bila uvrščena na seznam krajev z dvojezičnimi tablami, kot je bilo dogovorjeno s kompromisnim dogovorom leta 2011 o postavitvi dvojezičnih tabel na avstrijskem Koroškem. A na seznamu ni bilo tudi vasi Sele.

Danes 86-letni koroški Slovenec se s tem ni strinjal in je na tablo, ki označuje ime naselja, kar sam nalepil še napis v slovenščini. Njegov odvetnik Rudi Vouk je to dejanje utemeljil s tem, da je bilo ob popisu leta 2001 v tej vasi več kot 15 odstotkov slovensko govorečih prebivalcev in bi zato morala biti tudi ta vas uvrščena na seznam krajev z dvojezičnimi tablami.

Dejanje svoje stranke je tako označil za »legitimno dejanje političnega protesta«, s katerim je želel opozoriti na zlorabo ustavnega določila in neupravičeno neenakovredno obravnavo njegove vasi v primerjavi z drugimi kraji s podobnim deležem slovensko govorečega prebivalstva.