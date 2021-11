Sodniki spet dali prav openskemu jusu

Rimsko drugostopenjsko sodišče je v sporu med Jusom Opčine in Občino Trst ponovno razsodilo v prid prvega. Potem ko je to pred tremi leti poudarilo rimsko vrhovno sodišče, ki je spor ponovno vrnilo v obravnavo drugostopenjskemu sodišču, je le-to odločilo, da so zemljišča na Opčinah last domačega jusa in ne tržaške občine.

Po besedah odvetnika Petra Močnika, ki je zastopal openske jusarje, je sodišče svojo odločitev po elektronski pošti posredovalo včeraj popoldne, s tem pa se verjetno zaključuje večletni spor med jusom in občinsko upravo oz. krajevnim Odborom za ločeno upravljanje jusarskega premoženja. Ta je nastal, potem ko je openski jus pred več kot desetimi leti zahteval, naj se mu prepustijo zemljišča na podlagi deželnega zakona iz leta 1996 o priznanju jusov in srenj ter odločitve Deželnega upravnega sodišča iz leta 2000 o javnem priznanju le-teh. Komisar za jusarsko premoženje je leta 2012 sprva zavrnil to zahtevo, zavrnitev je leta 2014 potrdilo tudi drugostopenjsko sodišče v Rimu. Vendar so se jusarji pritožili na vrhovno sodišče, ki jim je leta 2018 dalo prav, razveljavilo drugostopenjsko sodbo in zadevo vrnilo v obravnavo. Omenjena odločitev je bila takrat odmevna, pri čemer je bilo poudarjeno tudi dejstvo, da jo je omogočil tudi leta 2017 sprejeti zakon v italijanskem parlamentu, ki obnavlja skupno lastnino.