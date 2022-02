Šola na daljavo zaradi okužb odslej le za necepljene učence in dijake

Cepljeni dijaki in učenci šol vseh stopenj in prebolevniki, ki so ozdraveli do največ pred šestimi meseci, bodo po novem tudi v primeru več okužb v razredu imeli pouk v prisotnosti, je danes sklenila italijanska vlada po posvetovanju z vladno svetovalno skupino za covid-19 (Cts). Obvezne pa bodo zaščitne maske Ffp2 in samonadzor. V primeru simptomov covida-19 ali pozitivnosti na novi koronavirus bo moral torej učenec ali dijak ostati doma v samoizolaciji.

Za necepljene učence osnovnih šol je v primeru, da bi v razredu potrdili pet ali več okužb predviden petdnevni pouk na daljavo.

V vrtcih bodo sekcije odslej zapirali šele po petih primerih okužbe in ne več po eni, kot je veljalo doslej.

Na nižjih in višjih srednjih šolah je za necepljene dijake predviden pouk na daljavo že po dveh potrjenih okužbah v razredu.

Vladna zakonska uredba bo stopila v veljavo po objavi v Uradnem listu, predvidoma v ponedeljek.