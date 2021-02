Šolniki od torka do termina za cepljenje v lekarnah ali s klicem

Marsikateri zaposlen v šolah, pa naj bo to med učnimi, administrativnimi ali drugimi kadri, je v preteklih dneh svojim nadrejenim že posredoval privolitev k cepljenju proti covidu-19. Toda zapletlo se je z varstvom osebnih podatkov, zaradi česar so zbiranje privolitev k cepljenju začasno prekinili in določili nov sistem naročanja.

V deželi Furlaniji - Julijski krajini s torkom, 23. februarja, odpirajo rezervacije terminov za cepljenje šolskega osebja, za katerega bodo uporabili cepivo AstraZeneca. To bo mogoče storiti v lekarnah z Enotnimi točkami za naročanje (CUP) ali s klicem na 0434 223522. Ob rezervaciji termina bo sporočena tudi lokacija cepljenja.

Cepivo AstraZeneca uporabljajo za osebe do 55. leta (vključno z letnikom 1966), v naslednjih dneh pa ne gre izključiti odločitve pristojnih organov, da bi ga lahko začeli uporabljati tudi za osebe do 65. leta.