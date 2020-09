Sončen in topel konec tedna

Konec tedna bo sončen in za ta čas topel. Ozračje bo povsem stanovitno, morebitnih krajevnih popoldanskih ploh ne pričakujemo niti v gorskem svetu. Povsod bo prevladovala jasnina.

Prizemno središče anticiklona se bo pomaknilo v našo neposredno bližino, medtem ko bo v višjih slojih ozračja pritekal toplejši zrak, deloma iz subtropskih predelov.

Jutri in v nedeljo bo pretežno jasno in za ta čas toplo. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem do okrog 32 stopinj Celzija, ob morju do okrog 30 stopinj Celzija. Pihala bo šibka do občasno lahko zmerna burja. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.