Sončen konec tedna, prevetritev v ponedeljek

Z izjemo ponedeljka, ko bo več spremenljivosti in bo zapihala burja, ki bo prinašala hladnejši zrak, v bližnji prihodnosti ne pričakujemo omembe vrednih poslabšanj. Prevladovalo bo sončno in prijetno toplo vreme.

Danes in jutri bo povečini pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo malo pod 30 stopinjami Celzija, nekoliko toplejše bodo tudi noči. Jutri bo zapihal jugozahodnik in se bo v popoldanskih urah zlasti v gorah povečala nestanovitnost. Mestoma se bodo v gorskem svetu pojavljale plohe in nevihte, kakšen nevihtni oblak pa bo proti večeru in ponoči lahko dosegel tudi ostale predele.

V ponedeljek bo v naši bližini vremenska motnja. Povečini bo spremenljivo do pretežno oblačno, na nekaj več jasnine kaže ob morju. Ponekod bodo možne občasne krajevne padavine. V popoldanskih urah se bo vreme že postopno izboljšalo. Zapihala bo zmerna burja, ozračje se bo ohladilo.

V torek se bo vreme že izboljšalo in bo povečini sončno. V naslednjih dneh bodo naši kraji povečini pod vplivom anticiklona in bo prevladovalo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo ali spremenljivostjo. Zlasti v popoldanskih urah in v gorskem svetu bodo občasno lahko nastale posamezne nevihte.