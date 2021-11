Sončne in senčne plati zaščite Slovencev v FJK

V dvorani deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine v Trstu se je danes popoldne začela tretja deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine, ki jo predvideva deželni zaščitni zakon št. 26/2007. Konferenca bo priložnost za pregled opravljenega dela in ugotovitev pomanjkljivosti na področju izvajanja zaščitnih določil, da se potem ukrepa oz. izboljša položaj, je bilo z več strani poudarjeno v uvodnem delu, na katerem so prisotne pozdravili koordinator konference, deželni svetnik Igor Gabrovec, deželni odbornik Pierpaolo Roberti, tržaška podžupanja Serena Tonel, slovenski državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič, senatorka Tatjana Rojc in predsednica Slovenskega raziskovalnega inštituta (le-ta je znanstveni partner konference) Sara Brezigar. Govorniki so po eni strani poudarili pomen prisotnosti slovenske skupnosti in večjezičnosti tako v Trstu kot v FJK, ki je tudi razlog za posebno avtonomijo dežele, po drugi pa je bilo opozorjeno tudi na pomanjkljivosti in še nerešena vprašanja ter še vedno prisoten zgrešen odnos do slovenske skupnosti, ki je dodana vrednost oz., kot je v prispodobi dejala Sara Brezigar, Van Goghova slika, ki pa jo deželna uprava še vedno hrani med pajčevinami, namesto da bi jo obesila na steno v dnevni sobi. Slovenija pa ima po Valentinčičevih besedah vzoren model varstva manjšin in načelno ne bo sprejela nižjega standarda zaščite za Slovence v drugih državah.