Sončni prazniki, nato ohladitev

Najvišjo današnjo temperaturo v deželi je deželna meteorološka opazovalnica namerila v Gradišču, kjer se je živo srebro povzpelo do 27,5 stopinje Celzija. Drugod se je marsikje dotaknilo 26 stopinj Celzija, medtem ko je bila najvišja dnevna temperatura ob še razmeroma mrzlemu morju le 18 stopinj Celzija.

Jutri in v nedeljo se bo nadaljevalo podobno vreme. Povečini bo sončno in za ta čas zelo toplo. Dnevne temperature bodo podobne današnjim ali le za kakšno stopinjo Celzija nižje.

Med ponedeljkom in torkom bo dosegla naše kraje oslabljena vremenska fronta. Ob njenem prehodu se bo nekoliko povečala nestanovitnost. V ponedeljek bo povečini delno jasno do spremenljivo oblačno z manjšo možnostjo morebitnih krajevnih padavin, lahko tudi kakšne plohe. V noči na torek in v torek bo povečini spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne krajevne plohe. Ozračje se bo ohladilo. V primerjavi z današnjimi temperaturami se bo živo srebro spustilo za kakih 10 stopinj Celzija. Zapihala bo burja. V torek čez dan se bo vreme izboljšalo.

V nadaljevanju tedna bodo noči še razmeroma mrzle, toda ob temperaturah, ki bodo povsod nad ničlo, dnevne temperature pa bodo iz dneva v dan višje.