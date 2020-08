Sončno bo in manj soparno

Po sinočnjem prehodu hladne vremenske fronte, se je ozračje nekoliko osvežilo. Nevihte so v glavnem dosegle naše kraje, preskočile pa so del obmorskega pasu, kjer pa se je zrak prav tako vseeno premešal. Danes bo povečini sončno in manj soparno kot v preteklih dneh. Zjutraj bo ponekod lahko še nekaj prehodne oblačnosti in bo v skrajnem primeru lahko padla kakšna manjša kaplja dežja, čez dan pa se bo vreme povsod izboljšalo. V popoldanskih urah bo ponekod nastajala kopasta oblačnost, zlasti v gorah bodo lahko še nastale posamezne plohe ali nevihte. Kakšen nevihtni oblak ni izključeno, da lahko doseže tudi ostale predele. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija, vlažnost ozračja pa bo manjša kot v preteklih dneh.