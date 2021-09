»Sončno in brez večjih ohladitev vsaj do polovice septembra«

Povečini sončno vreme brez večjih temperaturnih sprememb in omembe vrednih padavin lahko, kot kaže, pričakujemo vsaj do sredine septembra, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. V sredo, 1. septembra se je začela meteorološka jesen, ki po hladnem zaključku avgusta prinaša letnemu času dokaj primerne temperature. Jutra so sicer zaradi daljših noči ponekod že kar jesensko sveža, popoldnevi pa še prinašajo kar poletne temperature.

V letošnjem meteorološkem poletju je bilo obilo sonca in visokih temperatur (predvsem v obdobju med 16. junijem in 22. avgustom). Le poletja 2003, 2019 in 2017 so bila še toplejša od letošnjega, ugotavljajo pri Arsu.

Trenutno ima morje okrog 24 stopinj Celzija, Blejsko jezero okrog 22 in Bohinjsko jezero okrog 18 stopinj Celzija. V bližnji prihodnosti zaradi suhega in mirnega vremena ni pričakovati bistvenih sprememb.

Občutnejših ohladitev, po sicer ne najbolj zanesljivih napovedih, naj ne bi bilo vse do konca septembra, zaključuje Arso.