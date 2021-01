Špekulant David presenetil Goljata

David je prestrašil Goljata. Nato so se dejanj malega Davida prestrašili še njegovi zavezniki in se pod pritiskom, ki ga izvajajo veliki Goljatovi prijatelji, skrili in umaknili. David pa je naposled kljub temu spet prišel na površje. Afera »GameStop« je zapletena, ni še razčiščena, je pa lahko nov mejnik v zgodovini finančnega trgovanja. Pravzaprav je zgodba, kako se je skupina malih vlagateljev lotila velikanov z Wall Streeta, ki so se pošteno razjezili, ker so se »neki piflarji« vedli podobno, kot se običajno vedejo največji špekulanti. »Malčki« so igrali po pravilih volkov z Wall Streeta, jih prelisičili in jim tudi povzročili večjo finančno izgubo, zaradi katere »oškodovani« zdaj tarnajo. Kazalo je, da bo »pravljica« kratkotrajna. Posredniški podjetji Robinhood in Interactive Brokers, ki omogočata trgovanje z delnicami kar direktno z lastnega računalnika, ne da bi bilo za to treba plačevati komisij, sta namreč sami omejili proces, ki so ga začeli njuni uporabniki. Zdelo se je torej, da so mladi vlagatelji pokazali zobe velikanom, izdala pa naj bi jih njihova zaveznika. Včeraj pa so mali Davidi spet dvignili glas.

Naj obnovimo zgodbo ter naj pojasnimo, zakaj so jo poimenovali GameStop, čeprav bi jo lahko imenovali z imenom kake druge družbe, ki je na papirju »podcenjena« ali celo obsojena na propad. GameStop je veriga trgovin z videoigrami. Vlagatelji – tisti veliki, z Wall Streeta – so ocenili, da jo bo v času hitre digitalizacije povozil čas, zato je postala tarča t. i. prodajalcev na kratko. To so pogosto veliki skladi, ki si v postopku shortanja izposodijo delnice in jih špekulativno prodajajo zato, da bo njihova cena padla in jih bodo kasneje znova kupili po nižji ceni, jih vrnili prvotnemu lastniku, s tem pa ustvarili dobiček v času padanja tečajev. Če se delnica podraži, morajo tisti, ki shortajo, pokriti izgubo.

Skupina amaterskih vlagateljev, ki se je organizirala na spletnem forumu Reddit in se poimenovala WallStreetBets, se je odločila sistem izkoristiti in skladom prekrižati načrte s pomočjo že omenjenih posredniških podjetij Robinhood in Interactive Brokers. Približno trije milijoni članov skupine so namreč začeli kupovati delnice GameStopa, katerih tečaj je tako v nekaj dneh porasel za več kot 1000 odstotkov. Samo v torek je bila njegova rast 115-odstotna, v sredo pa 135-odstotna. Gibanje WallStreetBets je nato razširilo svoje lovke tudi na druge delnice, ki so prav tako tarča prodajalcev na kratko. Tako so denimo v sredo za 300 odstotkov poskočile delnice verige kinematografov AMC Entertainment Holdings ter za 33 odstotkov delnice tehnološke družbe BlackBerry, pokupili pa so tudi delnice letalske družbe American Airlines, ki doživlja hudo obdobje krize, v četrtek zjutraj pa je njena vrednost narasla za 16 %.