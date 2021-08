Spet bolj poletno, sledi pa nova osvežitev

Od četrtka do vključno nedelje bo prevladovalo sončno in spet bolj poletno vreme. Iz dneva v dan bo topleje, zlasti ob koncu tedna bo mestoma kar vroče, toda ekstremnega temperaturnega dogajanja ne gre ravno pričakovati. Zlasti od sobote bo živo srebro skoraj povsod ob morju in v nižinah sicer presegalo 30 stopinj Celzija, noči pa bodo manj tople kot v minulem obdobju. Otoplitev se bo zaključila že v začetku prihodnjega tedna. V ponedeljek ali v noči na torek pričakujemo nov vdor hladnejšega severnega zraka. Ob prehodu hladne vremenske fronte se bo vreme poslabšalo, sledilo bo nekajdnevno obdobje z občasno spremenljivostjo.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.