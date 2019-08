Spet grozijo novinarju Giovanniju Taormini

Ko se je Giovanni Taormina, novinar na deželnem oddelku RAI, danes zjutraj želel usesti v svoj avtomobil, je na sedežu odkril tri naboje. Podobno se je zgodilo že aprila: takrat je bila pred videmskim sedežem Rai odkrita kuverta z dvema nabojema, v kateri je bila še fotografija. Na njej je neznana roka obkrožila in prekrižala obraz novinarja.

Ko je novinar odkril naboje, je avtomobil bil parkiran pred njegovimi domom in bil je zaklenjen. Dogodek preiskujejo policisti.

Ustrahovanje novinarja so ostro obsodile deželne in državne novinarske sindikalne organizacije (Fnsi, Usigrai, Assostampa, deželna novinarska zbornica in sindikalni odbor Rai Fjk), ki so Taormini obenem izrazile solidarnost in zaželele, da bi se storilce groženj čimprej izsledilo. Pristojne organe so še pozvali, naj postorijo vse, kar je v njihovih močeh, da bi kronistu zagotovili osebno varnost.

Solidarnost Giovanniju Taormini izraža tudi celoten kolektiv Primorskega dnevnika.