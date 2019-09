Spet odprli avtocestni odsek med Portogruarom in San Donajem

Okoli 18. ure so spet odprli odsek avtoceste A4 med Portogruarom in San Donajem v smeri proti Benetkam. Cestišče so pred tem zaprli zaradi prometne nesreče, v kateri se je nekaj po 11. uri prevrnil tovornjak in med drugim podrl nekaj cestnih preprek »New Jersey«, tako da je prišlo do zastojev tudi na odseku v smeri proti Trstu. Nastale so daljše kolone, ki so dosegle 5 in več kilometrov.

Za dvigovanje tovornjaka so uporabili dva žerjava. Družba Autovie Venete je tudi namestila nove cestne prepreke in počistila cestišče.