Spletni cunami v Sloveniji

V času epidemije novega koronavirusa, ko so šole zaprte, je internet tudi v Sloveniji močno obremenjen. O velikih težavah so v preteklih dneh poročali tudi iz mnogih predelov Italije, saj so povezave izredno počasne in marsikje nezadostne.

Izobraževanje na daljavo v Sloveniji poteka po ustaljenem, večinoma dopoldanskem urniku, zato uporabniki do storitev dostopajo hkrati. Strežniška infrastruktura je močno obremenjena, prav tako povezave do uporabnikov, so sporočili iz Arnesa. V tem javnem zavodu, ki upravlja omrežje in storitve za izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove v Sloveniji, so morali v zelo kratkem času poskrbeti za nadgraditev povezav. Kljub dejstvu, da so dodali nove strežnike, so bili ti še vedno preobremenjeni. Na dan zaprtja šol se je število uporabnikov povečevalo z neverjetno hitrostjo, kot pravi cunami, so ponazorili.