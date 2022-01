Spletni filmski turizem tudi v slovenščini

Od torka, 24. januarja, so na spletni strani www.cineturismofvg.com, ki na domači strani sprejema obiskovalce z naslovom Filmske lokacije FJK, ob tistih v italijanščini, angleščini in nemščini vse vsebine na voljo tudi v slovenščini. Gre za tehnično in vsebinsko posodobitev že obstoječega, saj so bile že leta 2016 zahvaljujoč se sodelovanju s tržaško Hišo filma vsebine, povezane s kinematografskimi produkcijami, ki so jih snemali v tržaški pokrajini, na voljo v slovenščini in dostopne preko aplikacije Filmske lokacije FJK.

Zdaj je na voljo slovenski prevod vseh besedil spletne strani, kar nudi popolnejši ogled (tako na spletu kot na terenu) za številne čezmejne turiste, ki se odločijo za spoznavanje FJK skozi oči filma, piše v sporočilu, kjer se poudarja, da se pri tem upošteva tudi pomembni dogodek, ko bosta leta 2025 Gorica in Nova Gorica združeni kot Evropska prestolnica kulture.

Portal spada v okvir projekta Kinematografski turizem (Cineturismo®). Turistični itinerariji za odkrivanje filmskih lokacij v FJK, ki so si ga zamislili pri studiu Sandrinelli in podjetju Divulgando ob podpori Dežele FJK in v sodelovanju s PromoTurismo FVG, glavni partnerji pa so Filmska komisija FJK, Furlanska kinoteka in Carlo Gaberscek. Projekt spremlja ljubitelje filma na prvem digitalnem potovanju po FJK ter ponuja informacije o filmskih lokacijah (tudi manj znanih) v deželi, pa tudi predloge za počasni turizem.