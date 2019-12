Spodbuden začetek smučarske sezone v FJK

Začetek smučarske sezone v Furlaniji - Julijski krajini je bil spodbuden, poroča časopis Il Messaggero Veneto. Na deželnih progah so ob koncu tedna zabeležili skoraj 10.000 smučarjev. Najbolj pozitivne so bile številke na Zoncolanu, kjer so našteli 5.000 smučarjev ter na Piancavallu, na Trbižu in v kraju Forni di Sopra. Gre za rekorden rezultat v primerjavi s preteklimi sezonami, še zlasti če upoštevamo zgodnje obdobje ter dejstvo, da je odprt le del smučišč.

Snežne razmere so v gorah po minulem sneženju dobre, v bližnjem obdobju pa bodo ob spremembi vremenske slike dnevne temperature povečini nad ničlo.