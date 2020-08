Spolno občevanje v avtomobilu ju bo stalo 20 tisoč evrov

Petdesetletni par si bo dobro zapomnil spolno občevanje v avtomobilu, če že zaradi drugega ne, zaradi nenavadno visoke globe, sicer v skladu s kazenskim zakonikom, ki so jo naložili lokalni policisti. Plačati bosta namreč morala vsak po 10 tisoč evrov, torej skupnih 20 tisoč evrov zaradi opolzkih dejanj na javnem mestu.

Dogodek se je pripetil v Lignanu pred nekaj dnevi. Par se je predal strastem v avtomobilu na ne ravno najbolj romantičnem mestu, blizu odlagališča odpadkov. Zagledal pa ju je lokalni policist, ki ju je pozval, naj prenehata in se oblečeta. Toda ljubimca se kljub pozivu nikakor nista nameravala odreči vročim strastem in sta nadaljevala z občevanjem. Na kraj so tako prispeli še drugi lokalni policisti, ki so ju končno prepričali, naj prenehata. Poveljnik lokalnih policistov je povedal, da sta se v miru, brez sramu in v popolni tišini oblekla. Tudi ko so jima lokalni policisti naložili visoko globo, nista imela pripomb.