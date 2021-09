Sporočilo o oktobrskih občinskih volitvah

V času volilne kampanje za občinske volitve, ki bodo potekale 3. in 4. oktobra letos, morebitni drugi krog v občinah, kjer je predviden (Cordenons, Pordenon, San Vito al Tagliamento, Trst), pa 17. in 18. oktobra, Primorski dnevnik uvaja rubriko Volilna kronika, ki je namenjena sporočilom, obvestilom in pozivom v zvezi z volilno kampanjo. Pridržujemo si pravico, da o nekaterih dogodkih po lastni presoji poročamo v okviru redne kronike. O načinu in dolžini poročanja bo odločalo uredništvo v skladu s svojo uredniško politiko in novinarsko etiko, ki narekuje enakopravno obravnavo kandidatk in kandidatov, ter ob upoštevanju razpoložljivega prostora in kadrovskih zmožnosti.

V skladu z dosedanjo prakso v tiskani izdaji in na spletu ne bo objavljal pisem uredništvu, odprtih tribun, mnenjskih člankov, zunanjih komentarjev in drugih zapisov, ki zadevajo kandidate na volitvah ali so kakorkoli povezani z volilno kampanjo. Prav tako v tem obdobju ne bomo objavljali tovrstnih komentarjev bralcev na spletni strani našega dnevnika in na družbenih omrežjih. Besedila, ki jih bomo iz gornjih razlogov zadržali, a so po oceni uredništva splošnega interesa, bomo objavili po volitvah.

Kandidatkam in kandidatom, ki nastopajo na volitvah, bomo omogočili, da se predstavijo v obliki samopredstavitve (največ 1500 znakov in priložena fotografija). Samopredstavitve izključno v slovenskem jeziku bomo sprejemali po elektronski pošti do sobote, 11. septembra (zadeva: Predstavitev kandidatke/a; naslov elektronske pošte: redakcija@primorski.eu).