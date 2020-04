Šport in prevzem hrane, rahljanja kot v Venetu?

Po zgledu Veneta in njegovega guvernerja, Fedrigovega somišljenika Luce Zaie, bomo tudi v Furlaniji - Julijski krajini v ponedeljek dočakali novo odredbo, ki naj bi anticipirala nekatera državna rahljanja. Med največje novosti bi lahko sodilo dovoljenje prevzema hrane. V Venetu so se namreč odločili, da poleg dostave na dom, lahko stranke ob predhodnem telefonskem naročilu prevzamejo hrano kar v restavracijah, picerijah, slaščičarnah, barih in prodajalnah sladoleda. Hrano morajo sicer takoj odnesti domov.

Ne gre niti izključiti možnosti, da bi Massimiliano Fedriga tako kot v Venetu že od ponedeljka odpravil »slovito« omejitev gibanja, ki nam dovoljuje, da se od bivališča oddaljimo največ 500 metrov. Če se bo to uresničilo, bo pomenilo, da je športno udejstvovanje dovoljeno kjerkoli v lastni občini, seveda z uporabo zaščitne maske, posamično in ob upoštevanju varnostne razdalje. Drugih večjih sprememb ne gre pričakovati, saj je za odločitev o ponovnem zagonu industrijskih dejavnosti pristojna vlada. Fedriga naj bi novo odredbo predvidoma podpisal v ponedeljek, veljala pa naj bi najmanj do 4. maja, ko bodo uvedli novo vladno uredbo.