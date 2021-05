Spoznavali bodo biotsko pestrost in kulturno dediščino

Po enoletnem premoru se na Kras in v Brkine vrača festival naravoslovnega in dediščinskega turizma Kraška gmajna. Letošnja izvedba bo peta, prvič se ji pridružuje tudi Občina Miren Kostanjevica. Kraška gmajna velja za eno najstarejših kulturnih krajin in eno izmed vročih točk biotske raznovrstnosti v Evropi in svetu, tam se že tisočletja tesno prepleta delo narave in ljudi. S festivalom želijo organizatorji vzpodbuditi zanimanje za spoznavanje te izjemne biotske pestrosti in kulturne dediščine, znanstvenega udejstvovanja in ustvarjalnosti. Ponudba kraške gmajne je velika, zato je festival sestavljen iz dveh sklopov: pomladanskega, ki poteka v maju in juniju, ter jesenskega, ki bo na vrsti septembra in oktobra. V spomladanskem ciklu festivalskih dni, od 22. maja do 20. junija, se bodo v petih festivalskih vikendih na Krasu in v Brkinih odvijali različni tematski pohodi, kreativne delavnice, kulturne prireditve in kulinarični dogodki. Letošnja osrednja tema festivala je odkrivanje lepote kraške pokrajine na svojevrsten način – z opazovanjem, poslušanjem, tipanjem, vonjanjem in okušanjem. Program festivala se začenja ta vikend, z vodenim botaničnim sprehodom skozi Štanjel in s spoznavanjem prazgodovinskih plasti kraja. Naslednji vikend se festival seli v Novo vas v Občino Miren-Kostanjevica, dogajanje bo potekalo v znamenju sveže pripravljenih jedi iz divjih poganjkov. Željni odkrivanja skrivnosti priprave in uporabe zelišč in dišavnic, ki ohranjajo vitalnost in zdravje, pa se bodo odpravili na Zeliščno kmetijo Rogelja v Vojščici. Pestro dogajanje bo trajalo še vse do 20. junija, odvijalo pa se bo v Sežani, Lipici, v Škocjanskih jamah in v vasi Kačiče-Pared.