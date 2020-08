Sprehodi in kolesarjenje na Banjšicah, nad Vipavo in po Krasu

V današnjem Poletnem miksu vas v rubriki Urno & turno Marko Marinčič vabi na kolesarjenje na Banjško planoto in ob Soči, Katja Željan na ogled Otliškega okna, Gabriela Caharija pa na čezmejno turo z mlekaricami iz Zgonika do Pliskovice.

V Poletnem miksu lahko preberete tudi kratko zgodbo Mojce Petaros z naslovom Slaba novica, recenzijo Mateje Počkaj o zbirki zgodb Od genov do zvezd Saša Dolenca in recenzijo Aleksandra Korena kriminalke Cerkev avtorja Avgusta Demšarja. Na voljo sta tudi 56. del romana Kam gre veter, ko ne piha Dušana Jelinčiča in strip Črni plamen.