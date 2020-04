Sprehodi sedaj dovoljeni tudi v FJK, a le blizu doma in z masko

Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga je v videoposnetku razložil novosti odredbe, ki jo je podpisal v soboto in stopi v veljavo s polnočjo, veljala pa bo do 3. maja. »Odslej za motorične dejavnosti niso več več veljavne specifične omejitve za Furlanijo - Julijsko krajno, pač ba veljajo določila uredbe predsednika vlade, zato bodo mogoče individualne motorične dejavnosti v bližini domov, a z upoštevanjem predpisane varnostne razdalje,« je povedal Fedriga in dodal, da je odslej v FJK tudi na odprtem obvezno nošenje zaščitnih mask ali vsaj rute, ki pokriva nos in usta.

A kot se rado zgodi v italijanskih predpisih, je terminologija nekoliko meglena: ni namreč jasno, če »motorične dejavnosti« zajemajo samo sprehode ali tudi športne dejavnosti, kot je npr. tek. Na spletni strani Ministrstva za zdravje navajajo, da »motorične dejavnosti« ne zajemajo športnih dejavnosti, pri čemer izrecno navedejo lahkoten tek (jogging).