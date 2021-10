Zaradi nenaklonjenega vremena so tlakovanje na avtocesti A28 na odseku med Fontanafreddo in Pordenonom prestavili na prihodnji teden, sporoča družba Autovie Venete. Zato bo v tem tednu promet še potekal normalno, od prihodnjega ponedeljka, 11. oktobra, ob 23.00 do nedelje, 17. oktobra, ob 23.00 pa bo promet na omenjenem odseku potekal dvosmerno po v smeri Conegliana. Izvoz pri Porcii bo zaprt za voznike, ki bodo pripeljali iz smeri Conegliana, prav tako uvoz za voznike v smeri Portogruara.