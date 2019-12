Srce Istre bije na levo

Zoran Milanović je v prvem krogu hrvaških predsedniških volitev premočno zmagal v Istri in na Reki. Na istrskem narodno mešanem polotoku je kandidat leve sredine dobil 51 odstotkov glasov, aktualna predsednica Kolinda Grabar Kitarović je prejela 12 odstotkov glasov, za skrajno desničarsko usmerjenega pevca Miroslava Škora pa je volilo le 9 odstotkov volivk in volivcev. Na Reki in Kvarnerju je Milanović dobil 42 odstotkov glasov. Drugi odločilni krog volitev bo v nedeljo, 5. januarja. Če bo desnica strnila vrste, bo nedvomno prevladala Grabar Kitarovićeva, če bodo Škorovi volivci v glavnem ostali doma pa bo najbrž zmagal Milanović, kar bi bilo res veliko presenečenje.

Kandidat leve sredine je v Istri tako močno prevladal zaradi podpore Istrskega demokratskega sabora (po italijansko Dieta Istriana), ki je vse od osamosvojitve Hrvaške večinska stranka v Istri. Politični odnosi med istrsko stranko in Milanovićevo stranko SDP niso najboljši (SDP je na županijski ravni v opoziciji, kar velja tudi za HDZ), ISD pa se je vseeno odločila za Milanovića in to zaradi odklanjanja desnice, ki jo poosebljata Grabar Kitarovićeva in Škoro.