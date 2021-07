Sreda in četrtek vroča za oranžni alarm

Po minuli osvežitvi in dobrodošlih večjih količinah padavin se subtropski anticiklon znova krepi. Pred nami je nekajdnevno obdobje s stanovitnim in povečini sončnim ter mestoma zelo vročim vremenom. Prihaja nov vročinski val, ki se bo sicer iztekel pred koncem tedna. Anticiklon bo dal največ od sebe v sredo in četrtek, tedaj bo najbolj vroč zrak oplazil naše kraje in se bodo temperature v nižinskem pasu, razen ob morju, povzpele do okrog 35 stopinj Celzija ali morda še kaj več, tople pa bodo tudi noči. Ozračje bo soparno, občutno se bo povečala toplotna obremenitev. Ob morju bodo najvišje dnevne temperature okrog 32 stopinj Celzija.

Dotlej bo danes in jutri sončno in še kolikor toliko vzdržno, čeprav bo jutri že precej topleje.

Od danes do vključno četrtka bo povečini sončno, tudi v gorah je bolj težko pričakovati nastanek kakšne nevihte. Iz dneva v dan bodo temperature višje. Toplotna obremenitev bo največja v sredo in četrtek, za oba dneva je Arso tudi zaradi vročine razglasil oranžni alarm.

Vročinski val se bo zaključil že v petek, ko bo vremenska motnja, za katero bo pritekal nekoliko bolj svež severni zrak, oplazila Alpe. V petek se bo povečala nestanovinost in se bodo ponekod pojavljale nevihte. Vročina bo nekoliko popustila.

V soboto bodo najvišje dnevne temperature pod 30 stopinjami Cezija, zapihala bo šibka burja. Osvežile se bodo tudi noči.

V nedeljo bo sončno in nekoliko topleje.