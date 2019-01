Sredi noči avtomobil pustil na tračnicah

Prebil je zaščito in avtomobil pustil kar na tračnicah. Zgodilo se je danes ponoči okrog 4.15 na železniški progi Videm-Benetke v kraju San Quirino pri Pordenonu. Reševalci so na srečo uspeli pravočasno sprožiti alarm in ustaviti prihajajoči tovorni vlak iz Benetk. Železniška proga je bila več kot dve uri zaprta.

Moškega, starega 42 let, so karabinjerji iz Sacileja prijavili zaradi povzročitve škode, prekinitve vožnje vlaka in zaradi zavrnitve poskusa alkoholiziranosti. Avtomobil so zasegli, moškemu pa so odvzeli vozniško dovoljenje.