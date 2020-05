Sredi noči padavine in nevihte

Naše kraje bo danes ponoči (v noči na nedeljo) hitro prešla hladna vremenska fronta. Za njo se bo jutri zjutraj vreme že izboljšalo in bo prehodno zapihala burja, nekoliko hladneje bo. Nedelja bo povečini sončna.

Hladna vremenska fronta je že dosegla Alpe, v severnih predelih dežele se oblačnost že povečuje. V nočnih urah bo od severozahoda prešla celotno deželo.

Ob njenem prehodu se bodo pojavljale padavine, deloma nevihte, ni izključeno, da bo kakšna tudi močna z morebitnimi krajevnimi nalivi ali drugimi pojavi. Okrepili se bodo vetrovi, ki bodo obrnili v burjo. Temperatura se bo spuščala.

Jutri zjutraj bo vremenska fronta že zapuščala naše kraje in se bo vreme izboljšalo. Dopoldne se bo razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno in topleje. Dopoldne bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela in v popoldanskih urah ponehala.