Srednja starost okuženih vse nižja

V Furlaniji - Julijski krajini so danes ob 4.213 PCR testiranjih potrdili 43 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil tako 1,02-odstoten. Opravili so še 1.469 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 13 novih primeriv okužbe. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je bil 0,88-odstoten. Umrl ni noben covidni bolnik, prav tako se noben bolnik ne zdravi na oddelkih za intenzivno nego. Hospitaliziranih je devet covidnih bolnikov. Tudi danes so zabeležili nizko srednjo starost okuženih. Kar 57 odstotkov na novo okuženih ima namreč manj kot 29 let. Ta teden so zabeležili tudi za 74 odstotkov več novih primerov okužbe. Prejšnji teden se je okužilo 121 ljudi, ta teden pa kar 210. »Pritisk na bolnišnice ostaja nizek. Povečanje števila novo okuženih pa nas opozarja, da je treba ostati previdni in se v čimvečjem številu cepiti,« je pojasnil odgovorni v deželni vladi FJK in podpredsednik dežele Riccardo Riccardi.